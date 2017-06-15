Губернатор Воробьев поехал на свалку в Балашихе после жалоб во время «прямой линии»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на мусорную свалку в Балашихе, на работу которого местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину во время «прямой линии». Об этом сообщает Интерфакс.

«Да, губернатор действительно поехал в "Кучино"», — сообщили агентству в пресс-службе губернатора.

Как сообщает РИА Новости, Воробьев сказал, что свалку можно будет закрыть в 2019 году, когда в Орехово-Зуево построят мусороперерабатывающий завод.

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Ранее в ходе «прямой линии» жители Балашихи пожаловались на огромную свалку в черте города.

«Кто-то принял решение строить дома, надо вспомнить их добрым словом», — заметил президент.

Он сообщил, что решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов с использованием японских технологий уже было принято, и пообещал с губернатором и правительством решить вопрос.

Мусорный полигон «Кучино» эксплуатируется с 1964 года. Разговоры о скорейшем закрытии свалки ведутся в 1975 года, но он продолжает функционировать до сих пор. При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино — в 200 метрах.

Вера Юрченко