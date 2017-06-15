Собянин пообещал взять на личный контроль программу реновации

Мэр Москвы Сергей заявил, что будет лично контролировать выполнение программы реновации, о чем написал в социальной сети «Вконаткте».

«Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение», — заверил мэр города.

Такие заявления Собянин сделал после выступления президента страны Владимира Путина во время прямой линии.

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«Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели в деталях, но знаем, как часто на практике получается: окна не в ту сторону выходят, этаж не тот. Важно чтобы мэр добился от подчиненных добросовестного подхода», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что нельзя насильно заставлять участвовать в программе сноса ветхого жилья тех, кто этого не хочет.

Напомним, 14 июня Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о московской реновации (поправки в закон «О статусе столицы», Жилищный, Земельный кодекс и еще ряд законов).

«За» проголосовали 399 депутатов, «против» — двое, один воздержался.

Максим Прошкин