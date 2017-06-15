Защита обжаловала арест Навального

Защита политика Алексея Навального подала жалобу на постановление об его аресте на 30 суток. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Ольга Михайлова. Мосгорсуд рассмотрит законность ареста в пятницу, 16 июня.

«В своей жалобе мы говорим об отсутствии состава и события правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП России, поэтому требуем прекратить производство по делу», — сообщила Михайлова.

Адвокат пояснила, что Навальный не был организатором митинга 12 июня.

«Он действительно подавал заявку на проведение акции, но правительство Москвы сообщило ему, что он не может быть организатором акции, потому что вступили в силу все его административные правонарушения по статьям 19.3 и 20.2 КоАП», — рассказала защитник.

Михайлова обратила внимание на то, что «сейчас сотрудники полиции начинают приобщать к материалам дела результаты оперативно-розыскной деятельности».

«Согласно федеральному закону об оперативно-розыскной деятельности, такие материалы могут быть использованы только по уголовным делам и по делам о налогах и сборам. У нас же административное дело. Использование таких материалов в принципе запрещено нашим законодательствам по административным делам. Однако эти материалы — одно из ключевых доказательств со стороны обвинения в том, что Навальный совершил правонарушение», — рассказала адвокат.

Михайлова отметила, что текст жалобы разместился на десяти страницах, в документе отмечены многочисленные нарушения, которые были допущены в хода рассмотрения дела политика.

Ранее Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Навальному вменяют неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2).

12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика. Вечером 11 июня Навальный объявил, что в Москве акция переносится с согласованного с властями проспекта Сахарова на Тверскую улицу, где должны пройти народные гуляния в честь официального праздника День России.