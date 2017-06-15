В Санкт-Петербурге назначили нового директора Исаакиевского собора

Комитет по культуре Санкт-Петербурга назначил на должность директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» искусствоведа Юрия Мудрова, сообщает ТАСС.

«По итогам проведенного отбора представленных кандидатов, комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года», — говорится в сообщении.

Юрий Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. Он занимал должности в музеях «Павловск», «Ораниенбаум» и др.

В начале июня в СМИ пояаилась информация о том, что Вовненко уволена, однако эту ифнормацию опровергла сама писательница.

Кроме того, «Фонтанка» сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. Позже глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов опроверг это сообщение.

Напомним, после увольнения по собственному желанию экс-руководителя Николая Бурова исполняющей обязанности директора была писательница Ирада Вовненко. Она работала заместителем директора в музее.