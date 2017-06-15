ФСИН: осужденный за организацию убийства Политковской умер от хронического заболевания

Осужденный за организацию убийства Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев скончался от хронического заболевания. Об этом свидетельствуют данные медэкспертизы, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

Ранее стало известно, что Гайтукаев умер в исправительной колонии №5 ФСИН России по Вологодской области, известной как «Вологодский пятак».

Напомним, Лом-Али Гайтукаева признали виновным в убийстве Анны Политковской в мае 2014 года. Ранее был осужден еще один фигурант уголовного дела, бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который признал свою вину. В 2012 году его приговорили к 11 годам колонии.

Как установил суд, Павлюченков по заказу Лом-Али Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение 150 тысяч долларов.

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Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде жилого дома на улице Лесная в Москве. Заказчики преступления до сих пор не найдены.