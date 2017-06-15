Украинские пограничники: сторонники Навального попросили политического убежища

Двое сторонников оппозиционного политика Алексея Навального попросили политическое убежище на Украине. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы страны.

По данным ведомства, утром 15 июня два российских гражданина попросили убежища на одном из пропускных пунктов на границе России с Украиной.

В сообщении говорится, что в ходе проверки пограничники установили, что российские граждане «относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и подвергаются преследованию за политическую деятельность». Ведомство не раскрывает их имена.

В сообщении отмечается, что оба мужчины были пропущены через границу. Их направили в миграционную службу.