Оппозиционера Гальперина обвинили в призывах к экстремизму

Оппозиционному активисту Марку Гальперину предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета). Об этом Интерфаксу рассказал адвокат Гальперина Алексей Липцер.

Как уточнил Липцер, обвинение предъявлено в рамках дела, возбужденного в отношении Гальперина в 2016 году. Защитник отказался рассказать подробности дела, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

О том, что в отношении Гальперина возбудили дело о призывах к экстремизму, «ОВД-Инфо» сообщал в феврале 2017 года.

Сейчас же активист отбывает 15 суток административного ареста. 13 июня Тверской суд Москвы признал его виновным в неповиновении полиции на акции против коррупции 12 июня в центре Москвы.

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Андрей Дубровский