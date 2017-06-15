Губернатор Ставрополья прокомментировал ситуацию с выплатами пострадавшим от наводнений

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пока в край не поступили федеральные средства, выделенные для помощи пострадавшим от наводнений, выплаты ведутся из регионального бюджета. Так он ответил на жалобу жительницы села Краснокумского, которую она озвучила в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте главы региона.

«На сегодня в крае компенсации в размере 10 тыс. руб. проведены для 12 005 человек, в размере 50 тыс. руб.— для 344 человек, по 100 тыс. руб.— для 229 человек», — отмечается в сообщении.

По данным губернатора, в Краснокумском помощь в 10 тыс. рублей уже получили 1131 человек. «Сегодня — еще 344 человека, среди которых и семья участницы "прямой линии"», — уточнил он.

Владимиров также прокомментировал слова жительницы о том, что с жителей требуют деньги за выдачу документы на получение компенсаций.

«Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно — это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены»,— говорится в сообщении.

В Георгиевский район также направлена проверка. «Что касается слухов о неком заявлении за моей подписью – это слухи. Не более»,— заключил губернатор.

Напомним, в ходе прямой линии с лидером государства Саковская-Некрасова заявила: «Помощи от государства пока нет. Ничего не могут сделать, потому что должна приехать комиссия. Но ее нет, все требуют денег».

«Государство перечислило деньги. Хочу задать вопрос моему тезке губернатору: “Владимир Владимирович, где деньги?”. А все справки должны собираться бесплатно. Мы разберемся», — отреагировал Путин.

Он также выразил надежду, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «побывает» у пострадавшей.

Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения.

В тот же день министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края сообщило о выплате местной жительнице, которая обратилась к президенту Путину, компенсацию за ущерб от наводнения.

«Кстати, на момент, когда был задан вопрос, деньги уже поступили», — уточнили в министерстве.

Андрей Дубровский