Рэпер Птаха заявил о намерении подать в суд на Навального

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, сообщил о намерении подать иск против оппозиционного политика Алексея Навального за обвинения в съемке клипа «Свобода 2.017», в которых рэпер критиковал антикоррупционные митинги, на деньги Кремля. Об этом сообщает телеканал «360».

«Пусть он либо докажет, что я продался, чего он сделать не сможет, потому что я знаю факты. Либо пусть деньги платит» — заявил Птаха.

Как утверждает рэпер, после обвинений со стороны Навального он якобы «попал в опалу от рэп-сообщества и подвергается регулярной травле». По словам Нуриева, он потерял пять концертов, каждый из которых должен был принести ему по 250–300 тысяч рублей.

Телеканал отмечает, что Нуриев также намерен подать иски против блогеров, распространяющих против него неправдивую информацию.

16 мая Навальный написал в своем блоге, что клипы рэпера Птахи и певицы Алисы Вокс были сделаны на выделенные администрацией президента средства.

Клип Вокс «Малыш» был опубликован на YouTube 15 мая. Певица Алиса Вокс в образе учительницы обращается к тем, у кого «ошибки на плакате четыре в двух словах» — и кому «кто-то горы золота и евро обещал».

«Учиться на ошибках не поздно никогда, / Раз сердце хочет перемен, тогда начни с себя», — поет она.

В сети появилось мнение, что текст песни целиком посвящен школьникам, участвующим в протестных митингах. Политик Алексей Навальный заявил, что «Малыш» сделан на деньги, полученные от администрации президента.

«Медуза» в своей публикации также утверждает, что песню заказали госструктуры, заплатив за это около двух миллионов рублей.

Андрей Дубровский