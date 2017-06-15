В Мурманской области завели дело о халатности после обращения онкобольной к Путину

Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ ) после обращения онкобольной жительницы Апатитов Дарьи Стариковой на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

Следователи проверяют факты «ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей» и устанавливают медработников, которые могту быть привлечены к уголовной ответственности.

Именно халатность врачей, по мнению следствия, могла повлечь постановку неверного диагноза и несвоевременного выявления более тяжелого заболевания, говорится в сообщении СК.

Ранее в среду во время «прямой линии» с президентом Путиным к нему обратилась 24-летняя Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области. Ей диагностировали рак четвертой стадии. По словам Стариковой, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. Она также сообщила, что город резко нуждается в узких специалистах, большую часть которых перевели в соседний Кировск.