В Турции более 20 военных получили пожизненный срок за участие в попытке госпереворота

Суд Турции приговорил к пожизненному заключению 23 военных, которые приняли участие в неудавшемся путче в июле 2016 года, сообщает Daily Sabah.

Военных признали виновными в «попытке изменить государственный строй силовым путем» и «насильственном удержании» главы администрации президента Фари Касырги. Бойцы поместили его в машину «скорой помощи» против его воли, затем доставили на авиабазу «Акынджи» в Анкаре.

Осужден также бывший командир полка президентской гвардии Мухсин Кутси Барыш, он получил 12 лет лишения свободы. Еще двое обвиняемых оправданы.

Отметим, что это стало первым решением турецкого суда по делу о попытке госпереворота в стране.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года группа военных устроила попытку государственного переворота в Турции. Мятежники захватили несколько вертолетов, перекрыли мосты через Босфор, ввели танки в Стамбул, заняли студии телеканалов TRT и CNN Turk и объявили о захвате власти.

Андрей Дубровский