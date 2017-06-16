Путин заявил об «агрессивном» вмешательстве США в выборы в России в 2012 году

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о вмешательстве США в российские выборы 2012 года, передает РИА Новости.

По словам Путина, вмешательство происходило и «в 2000, и в 2012 году». Он подчеркнул, что в 2012 году — «особенно агрессивно».

«Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — заявил Путин, добавив, что бывший госсекретарь Джон Керри и экс-президент Барак Обама знали об этом.

Российский лидер в интервью в очередной раз заявил, что Москва не вмешивалась в президентскую гонку в США. Напомним, Вашингтон считает, что Россия могла организовать серию хакерских атак, чтобы повлиять на результат американских выборов 2016 года. В США ведется расследование о возможном вмешательстве России.

Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», в основу которого легли беседы с российским лидером, записанные в течение двух лет. Фильм состоит из четырех частех, в США его показывает телеканал Showtime. В России фильм выйдет 19 июня на Первом канале.