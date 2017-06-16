Глава Забайкалья встретилась с пожаловавшейся Путину во время «Прямой линии» местной жительницей

Глава Забайкальского края Наталья Жданова поручила в течение недели найти решение жилищной проблемы Натальи Калининой, которая во время «Прямой линии» рассказала президенту России Владимиру Путину, что после пожаров 2015 года ей выделили непригодное жилье.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Жданова встретилась с Натальей Калининой. По словам женщины, она не была собственником сгоревшего жилого дома, ей предложили заселиться в квартиру по договору социального найма.

«Я одна воспитываю ребенка, поэтому выбрала благоустроенную квартиру в Ясной. Через 6-7 дней нас свозили на место, мы посмотрели квартиру. Летом было все нормально, и мы написали заявление, что согласны там проживать. Пришли морозы — в квартире стало холодно, замерзла балконная дверь, окна были в кружаках. Пришлось оттуда выехать», — рассказала Калинина.

Накануне Наталья Калинина во время «Прямой линии» обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с жильем. Президент пообещал решить ее проблему.