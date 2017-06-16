МИД пообещал проверить информацию о задержании Северной Кореей российской яхты

Представительство МИД во Владивостоке пообещало проверить информацию о возможном задержании Северной Кореей российской яхты в Японском море, передает Интерфакс.

«Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию. Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — цитирует первого секретаря представительства МИД во Владивостоке Владимира Коновалова агентство.

Яхта «Katalexa» вышла из южнокорейского порта Пхохан. Как сообщает PrimaMedia, судно купили в Тайване и перегоняли во Владивосток в яхт-клуб «7 футов».

По предварительным данным, на борту находились трое россиян. Их родственники не могут с ними связаться.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока подтвердили ТАСС, что в четверг, 15 июня, стало известно о задержании яхты в Японском море.