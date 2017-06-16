В интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал об «излишней демонизации» Сталина, назвав это «одним из путей атаки на Советский Союз и Россию», передает РИА Новости.

По его мнению, это делается для того, чтобы «показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма». Самого Сталина Путин назвал «сложной фигурой» и сравнил его с британским Оливером Кромвелем, «кровавым человеком», который «превратился в диктатора и тирана» и памятники которому «до сих пор стоят везде в Великобритании».

«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — заявил президент.

Путин рассказал, что его родители, как и «подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза», восхищались Сталиным. При этом, по его словам, нельзя забывать «все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».

Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», в основу которого легли беседы с российским лидером, записанные в течение двух лет. Фильм состоит из четырех частех, в США его показывает телеканал Showtime. В России фильм выйдет 19 июня на Первом канале.