Глава Росгвардии сравнил антикоррупционные митинги с «цветными» революциями

Глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью Интерфаксу рассказал, что акции протеста в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и "цветные" революции в других странах».

«Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса. Под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны», —сказал Золотов.

Он добавил, что методы «расшатывания» ситуации в обществе «становятся все хитрей и изощренней».

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Накануне после «Прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, протестные антикоррупционные митинги 12 июня были организованы в целях саморекламы, а не для «улучшения ситуации в стране».

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.