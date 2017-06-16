Минобороны России объявило о возможном убийстве лидера ИГ

В Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, погиб лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Авиаудар нанесли 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки после того, как данные с беспилотников подтвердили место и время встречи лидеров ИГ. Информация о гибели Аль-Багдади «проверяется по различным каналам».

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — заявили в ведомстве.

Летом прошлого года Минобороны России сообщило об убийстве аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом ИГ. В ведомстве уточняли, что он погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо.

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