В Москве жители более 450 домов проголосовали против сноса

В Москве жители 452 домов проголосовали против участия в программе роновации, передает РБК.

В голосовании приняли участие 4546 домов: «за» проголосовали 4087 домов, «против» — 452. Явка составила 71%. Финальные данные городские власти внесут 16 июня, окончательные результаты станут известны в июле-августе.

По данным РБК, в основном против сноса выступают жители кирпичных домов. Отмечается, что расстояние от дома до метро и политические предпочтения жителей не влияли на выбор жителей. Большинство противников сноса проживают в Богородском районе, а большинство сторонников реновации проживают на Волгоградском проспекте (там снесут 100 домов).

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал лично контролировать выполнение программы реновации. С этим заявлением Собянин выступил после ответа президента России Владимира Путина во время «Прямой линии».

Напомним, 14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. Первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля. Позже был опубликован предварительный список домов под снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий. Окончательный список будет сформирован после того, как жители этих домов проголосуют за снос (для этого необходимы две трети голосов собственников квартир).