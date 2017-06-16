В Краснодарском крае учителя уволили и арестовали за участие в акции против коррупции

Учителя истории и обществознания городской гимназии № 14, председателя Ейского отделения партии «Яблоко» Александра Коровайного арестовали на 10 суток за участие в акции сторонников Навального. Сотрудники полиции также явились в учебное заведение, где работал учитель. Правоохранители провели беседу с руководством школы, после чего Коровайный был уволен. Об этом сообщает «Голос Кубани».

«Сперва правоохранители поговорили с руководством учебного заведения, о чем я не знаю. Потом со мной. Уходя обронили: «Наверное, вы больше в школе работать не будете», — рассказал Коровайный изданию.

Сейчас Коровайный уже отбывает административный арест. Как отмечает «Голос Кубани», дело педагога рассматривалось в закрытом режиме и длилось около пяти часов.

«После пятичасового судилища Саше дали 10 суток… никого в зал суда не допустили, вызвали только 2 свидетеля. Вещи и продукты не дали передать ни во время суда, ни при конвоировании, ни в УВД», — написал в соцсетях знакомый активиста.

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Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

В городе Ейск Краснодарского края прошла серия пикетов. Некоторые участники, в том числе несовершеннолетние были задержаны.

Андрей Дубровский