Яблоко: компании «кремлевского повара» Пригожина получили контракты на 50 млрд рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили контракты на организацию питания московских школьников до 2019 года, выяснил антикоррупционный центр партии (ЦАП) «Яблоко».

По информации партии, общая сумма контрактов составила около 50 млрд рублей, их разделят шесть компаний, пять из которых контролирует Пригожин.

«В новых закупках наблюдаются те же триггеры картеля, что и раньше: участники чередуют предложения, играют на поддержание высокой цены и разделяют рынок по территориальному признаку. Такие действия входят в состав преступления по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

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Как утверждают авторы доклада, подобная схема с контрактами на питание для школьников была проделана и в предыдущие годы. Структуры, связанные с Пригожиным, получили около 28 млрд руб, отмечает «Яблоко».

ЦАП «Яблока» намерен передать результаты расследования в правоохранительные органы.

Миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства.

Бизнесмен фигурирует в расследованиях «Новой газеты». Согласно материалам, бизнесмен причастен к деятельности российской «фабрики троллей», а также к съемкам видеоматериала для провокационного фильма «Анатомия протеста» на НТВ, дискредитирующего оппозиционных деятелей.

Фамилию Пригожина называют и в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращению россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.

Максим Прошкин