Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят»

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну опроверг информацию о том, что он является самым богатым человеком в мире, передает ТАСС.

«Во-первых, у меня нет такого богатства, о котором говорят», — сказал президент.

Он назвал несерьезными утверждения о том, что у него имеются банковские счета на Кипре.

«Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — добавил Путин.

Когда Стоун отметил, что сам он был бы счастливее, имея большое богатство, Путин заявил, что не считает это большим счастьем.

«Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», — подчеркнул российский лидер.

Согласно декларации о доходах Владимира Путина, обнародованной в апреле, глава государства в прошлом году заработал 8,86 млн рублей (на 33 тысячи рублей меньше, чем в 2015 году).

Президент также владеет земельным участком на 1,5 тысяч кв. м, квартирой в 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. Помимо этого, в его пользовании квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м.

Ему принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», в основу которого легли беседы с российским лидером, записанные в течение двух лет. Фильм состоит из четырех частех, в США его показывает телеканал Showtime. В России фильм выйдет 19 июня на Первом канале.

Вера Юрченко