Росгвардия: на сотрудника ОМОН напали с ножом на акции 12 июня в Петербурге

Сотрудник Росгвардии получил удар ножом во время акции против коррупции в Санкт-Петербурге 12 июня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора Росгвардии Сергей Меликов.

«Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — заявил он.

Ранее Басманный суд Москвы на 48 часов продлил задержание 17-летнего Михаила Галяшкина, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо бойцу Росгвардии, в результате тот получил ожог глаза.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Вера Юрченко