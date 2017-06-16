ФАС выявила признаки картельного сговора на торгах на подсветку зданий возле Кремля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компании, участвовавшие в торгах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля, в картельном сговоре, сообщается на сайте ведомства.

По информации службы, АО «Агентство развития перспективных технологий» и ООО «Прайм Сервис» заключили соглашение. Компании подали одно или два ценовых предложения, а потом отказались от конкуренции.

Как отмечает ФАС, снижение по аукционам составило от 1% до 5% от начальной цены контракта — 625 млн. рублей.

«Московское УФАС России возбудило «Агентство развития перспективных технологий» и «Прайм Сервис» в отношении дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее Московское УФАС возбудило дело в отношении Gett (ООО «ГетТакси Рус») по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

По мнению регулятора, агрегатор такси Gett вводит клиентов в заблуждение относительно стоимости услуг компании, что запрещено п. 4 ст.14.2 закона «О защите конкуренции».

Максим Прошкин