Глава МВД назвал задержание читавшего стихи в Москве мальчика «изъятием из общественного места»

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники полиции действовали строго по закону при задержании десятилетнего мальчика, читавшего «Гамлета» в центре Москвы, сообщает RNS.

«Это даже слово само "задержание" не применимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места, ребенка, возле которого отсутствовали родители», — сказал Колокольцев на встрече выпускников ведомственных вузов с членами Общественного совета при МВД.

По словам министра, полицейские работали «строго по закону». Он посоветовал выпускникам ведомственных вузов также всегда действовать по закону.

«Есть такое расхожее суждение, которым я лично, будучи еще не министром, а на других должностях, всегда старался руководствоваться: "Не знаешь, как поступить, поступай по закону". Потому что если бы здесь закрыли глаза и прошли мимо, и что-нибудь случилось бы с этим ребенком, то в первую очередь ответили бы сотрудники полиции, и система видеонаблюдения, и все свидетели подтвердили, что мальчик находился на этом месте, а полицейский проходил мимо, не отреагировал на факт совершения правонарушения. Если бы с этим мальчиком что-либо случилось, они были бы сами привлечены к уголовной ответственности», — заключил министр.

Он отметил, что суд подтвердил правоту сотрудников полиции в вопросе с задержанием мальчика и «поставил точку в этом вопросе».

«В законе четко обозначены и трактованы те действия, которые мы наблюдали, в том числе и по телевизору», — подчеркнул Колокольцев.

Министр указал, что в Германии и Великобритании родителям, оставившим несовершеннолетнего ребенка одного на улице, грозит уголовная ответственность.

Ранее заместитель главы МВД России Игорь Зубов также назвал правомерными действия полицейских при задержании читающего стихи мальчика на Новом Арбате.

Напомним, 27 мая в районе Арбата полиция задержала мальчика, читавшего «Гамлета». По словам отца, мальчика забрали не смотря на то, что его мачеха находилась в 20-25 метрах от него. Видео задержания опубликовали в интернете. На нем видно, как полицейский тащит к машине кричащего мальчика и заталкивает его в автомобиль. Женщина, представляющаяся его знакомой, просит полицейских его отпустить.

28 мая на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников полиции, которые задержали десятилетнего мальчика.