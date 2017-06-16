Новая газета

Госдума подержала законопроект об уголовном наказании за непропуск машин «скорой»

Общество

Депутаты в первом чтении проголосовали за принятие поправок к закону, которые ужесточат наказание водителям, не пропустивших машину скорой помощи, сообщает Интерфакс.

Согласно тексту законопроекта, гражданин, помешавший медработнику оказать помощь,  может получить штраф в размере 4 до 5 тысяч или быть арестованным на 15 суток.

Более того, не пропустившие машину скорой помощи водители будут лишены прав на срок от полутора до двух лет. Если же в результате задержки больной умрет, то водителю будет грозить до четырех лет лишения свободы.

В случае, если из-за непропуска скорой здоровью был нанесен вред средней тяжести, на нарушителя будет наложен штраф в размере 40 тысяч рублей.

В документе уточняется, что под «воспрепятствованием деятельности медработника» понимается удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному.

В настоящее время непропуск скорой помощи грозит лишением прав на 1–3 месяца.

Максим Прошкин

Теги:
лишения, водители, автомобили, скорая, госдума

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