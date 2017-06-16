Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП «пьяным» мальчиком

Сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию с обвинением погибшего в ДТП ребенка в пьянстве. Об этом сообщается на ее сайте.

«Я буду следить за развитием ситуации. Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить? Насколько мне известно, Следственный комитет России намерен забрать у полиции расследование этого дела. Это правильное решение», — сказала Мизулина.

Она предположила, что сотрудники полиции могли сфальсифицировать материалы уголовного дела.

«Это коррупция! И виновные должны будут понести наказание», — добавила сенатор.

Напомним, в конце апреля в городе Железнодорожном 31-летняя женщина насмерть сбила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Сразу после ДТП женщина заявила, что он был пьян. Позднее было экспертное заключение, в котором говорилось, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови.

Вера Юрченко