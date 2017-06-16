Полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству Вороненкова

В Павлограде Днепропетровской области задержали подозреваемых в причастности к убийству уехавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины.

«Правоохранители проводят задержания лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», — говорится в сообщении украинской полиции.

В сообщении также говориться, что полиция проводит обыски по этому делу.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

Позже стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев, который ранее служил в одном из добровольческих украинских батальонов.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

В свою очередь, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что Киев предоставит российским следователям информации по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы.

Андрей Дубровский