Правительство Сербии возглавит представительница ЛГБТ-сообщества

Впервые в истории сербского государства женщина может возглавить правительство. Президент Александр Вучич, официально вступивший в должность 31 мая, рекомендовал на рассмотрение парламента кандидатуру 41-летней Аны Брнабич на пост премьер-министра.

Президентское решение уже вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Дело в том, что беспартийная Брнабич имеет совсем небольшой опыт руководящей административной работы. Только с августа прошлого года она вошла в состав предыдущего правительства Вучича в качестве министра государственного и местного самоуправления.

После учебы в США и Англии Брнабич работала в американском агентстве международного развития. В 2013 году возглавила инвестиционную компания и даже была удостоены звания «Бизнесвуман года».

Однако особую пикантность выдвижению Брнабич придает то, что она открыто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. В Сербии, как и на Балканах в целом, большинство населения неодобрительно относится к представителям ЛГБТ-сообщества. Нередки случаи когда гей-парады подвергаются нападениями со стороны радикальных националистических группировок.

В связи с назначением Брнабич резко негативную позицию заняла и сербская православная церковь. Накануне влиятельные церковные иерархи, по информации местной прессы, при каждой встрече с политиками из близкого окружения Вучича убеждали их предостеречь президента от такого «необдуманного шага».

Тем не менее, Вучич не поддался на уговоры. Примечательно, что выдвигая Брнабич, он пояснил и круг задач, которыми будет заниматься будущий премьер – экономический блок и реформы по дальнейшей евроинтеграции страны. Политическая часть останется в ведении первого вице-премьера и министра иностранных дел Ивицы Дачича, возглавляющего коалиционную Социалистическую партию Сербии.

Таким образом, полагают наблюдатели, президент, несмотря на то, что полномочия главы сербского государства ограничены исключительно представительскими функциями, намерен полностью контролировать деятельность кабинета министров.

В начале апреля избрание Александра Вучича президентом Сербии спровоцировало массовые протесты, особенно среди молодежи и студентов. Они считали, что бывший премьер, сохраняя рычаги влияния в правящей Сербской прогрессивной партии, стремиться установить режим своей личной авторитарной власти.