СК перепроверит наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП 6-летнего ребенка

Следственный комитет перепроверит данные о том, что в крови погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика было 2,7 промилле алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Как только представители СК увидели сюжет о том, что в Московской области в результате ДТП погиб шестилетний мальчик, в крови которого было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, сразу же было принято решение инициировать перед прокурором вопрос о передаче уголовного дела в наше производство. Вопросов у нас возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка», — сказала она.

По словам Петренко, после передачи дела следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании.

«Будет проведен комплекс повторных судебных экспертиз и другие следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств», — добавила представитель СК.

Ранее сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию с обвинением погибшего ребенка в пьянстве и предположила, что сотрудники полиции могли сфальсифицировать материалы уголовного дела.

«Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?», — заявила она.

Напомним, в конце апреля в городе Железнодорожном 31-летняя женщина насмерть сбила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Сразу после ДТП женщина заявила, что он был пьян. Позднее было экспертное заключение, в котором говорилось, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Вера Юрченко