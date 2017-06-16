Центробанк снизил ключевую ставку до 9%

Совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ России.

В сообщении отмечается, что, решение ЦБ связано с сохранением инфляции вблизи целевого уровня, продолжающимся уменьшением инфляционных ожиданий. Также отмечается восстановление экономической активности.

Эксперты указывают, что краткосрочные инфляционные риски снизились. В то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются.

«Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — заключают специалисты.

Министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение Банка России по ставке, одобрил «осторожный подход» ЦБ «в свете неопределенности, связанной с внешними факторами». По мнению министра, такой подход «обеспечит закрепление позитивного тренда».

В конце апреля совет директоров Центрального банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 9,25% годовых. До этого Банк России три раза подряд сохранял ключевую ставку на уровне 10%.

Ранее, в декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднять ключевую ставку до 17%, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%.

Андрей Дубровский