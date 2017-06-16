Задавший вопрос о коррупции школьник остался недоволен ответом президента

Школьник Данила Прилепа, который спросил президента России о том, как он решает проблему с коррумпированными чиновниками, остался недоволен ответом Владимира Путина, передает РИА Новости.

«Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики», — пояснил Прилепа.

Школьник сказал президенту, что, по его мнению, результатов от домашнего ареста подозреваемых в коррупции — нет, а также, что его семья оказалась в ситуации, когда она ожидают субсидию на приобретение жилья сотрудникам МВД, но очередь «затягивается».

Президент уточнил, кто-то порекомендовал молодому человеку задать этот вопрос или Прилепа подготовил вопрос заранее. На что школьник ответил, что его «подготовила жизнь».

По словам юноши, его отец около 20 лет работал в органах внутренних дел, а после вышел на пенсию, так как в органах был «настоящий дурдом». Сам Прилепа осенью пойдет в 10 класс, а потом бы хотел стать пилотом военной авиации.

С 2013 года семья молодого человека претендует на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Согласно закону, денежную субсидию можно получить, если семья при наступлении очереди отказывается от земли, однако, по уверениям Прилепы, городские власти «еще ничего не предоставляли».

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Максим Прошкин