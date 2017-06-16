Рассказавшая Путину о проблемах медобслуживания в Мурманской области попала в реанимацию

Онкобольная Дарья Старикова, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на плохое медобслуживание в Апатитах Мурманской области, попала в реанимацию, передает Интерфакс.

С семьей девушки уже встретилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун, чтобы обсудить как можно помочь Стариковой.

«Готовятся документы для отправки Дарьи в одну из лучших клиник, где ей окажут помощь», — заявила Ковтун.

Ранее в среду во время «прямой линии» с президентом Путиным к нему обратилась 24-летняя Дарья Старикова. Ей диагностировали рак четвертой стадии.

По словам Стариковой, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. Она также сообщила, что город нуждается в узких специалистах, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

В тот же день поступила реакция из Следственного комитета Мурманской области. Он возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ ).

Следователи проверяют факты «ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей» и устанавливают медработников, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Максим Прошкин