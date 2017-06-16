Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии школьника

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест школьника Михаила Галяшкина, подозреваемого в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе протестной акции 12 июня.

Галяшкину до 12 августа разрешено посещать только школу, а пользоваться интернетом только под контролем ФСИН.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Галяшкина на два месяца. Помимо ареста, следователь попросил запретить школьнику общаться со всеми, кроме родственников, следователей и педагогов, пользоваться интернетом, отправлять письма и телеграммы.

Адвокаты , в свою очередь, просили суд оставить школьника под подпиской.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Сергей Бадамшин, молодой человек не дает показаний по поводу происшедшего, то есть уходит от признания вины. Суд хотел установить меру пресечения в виде надзора родителей, но в итоге удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат уже подал жалобу на постановление суда.

«Галяшкин сможет сдать ЕГЭ, но подать документы в вуз не сможет», — отметил Бадамшин.

Галяшкина обвиняют по части 1 статьи 318 УК. По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо бойцу Росгвардии, в результате тот получил ожог глаза.

Как ранее рассказала «Открытой России» мать подростка Ольга Галяшкина, он не предупредил ее, что пойдет на митинг. Женщина узнала об этом, когда ее сына уже задержали.

«Михаил не сказал, что пойдет на митинг. Я узнала об этом, когда он мне написал в Вайбере, что его задержали на митинге. Его привезли в ОВД Текстильщики, я сразу направилась туда, затем приехали оперативники с Петровки и увезли нас в Следственный комитет», — цитирует ее «Открытая Россия».

В разговоре с РБК Ольга Галяшкина добавила, что Михаил постоянно носит с собой газовый баллончик.

Сергей Лебеденко