Михаил Прохоров продал РБК

Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала медиахолдинг РБК основателю и владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на три источника.

Пресс-секретарь группы «Онэксим» Андрей Беляк в разговоре с «Новой газетой» не смог подтвердить эту информацию и пообещал дать комментарий позже.

Напомним, в начале июня Березкин в разговоре с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что сделка по покупке РБК почти завершена. «Ничего принципиального (в сделке — ред.) не осталось», — пояснил он. Березкину также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro.

Ранее, в начале апреля соруководитель медиахолдинга РБК Игорь Тросников сообщил сотрудникам редакции, что нынешний владелец Михаил Прохоров ведет переговоры о продаже холдинга главе группы компаний «ЕСН» Григорию Березкину. Детали сделки пока остаются в тайне.

В прошлом году главред РБК Роман Баданин, руководитель газеты Максим Солюс и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская покинули медиахолдинг.