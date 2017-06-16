Бывшая и.о. директора Исаакиевского собора уволилась сама

Исполняющая обязанности директора Государственного музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко уволилась по собственному желанию, сообщает ТАСС.

«Я уволилась сама. И буду писать роман о Сандро Боттичелли. И еще желаю всем больше любить друг друга, а не уничтожать», — пояснила Вовненко.

Накануне стало известно, что комитет по культуре Санкт-Петербурга назначил на должность директора Исаакиевский собор искусствоведа Юрия Мудрова. Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. Он занимал должности в музеях «Павловск», «Ораниенбаум» и др.

В начале июня в СМИ пояаилась информация о том, что Вовненко уволена, однако эту ифнормацию опровергла сама писательница.

Кроме того, «Фонтанка» сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. Позже глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов опроверг это сообщение.

Напомним, после увольнения по собственному желанию экс-руководителя Николая Бурова исполняющей обязанности директора была писательница Ирада Вовненко. Она работала заместителем директора в музее.

Максим Прошкин