Количество жертв пожара многоэтажки в Лондоне увеличилось до 30

Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме «Гренфелл Тауэр» на западе Лондона стали 30 человек, говорится в сообщении лондонской полиции в твиттере.

По информации правоохранительных органов, в больнице остается 24 человека, 12 человек до сих пор находятся в реанимации.

Лондонской полиции не удалось обнаружить каких-либо улик, указывающих на поджог, а окончательное число жертв может возрасти, добавляется в сообщении.

Возгорание в жилом доме произошло 14 июня. По данным британских СМИ, пожар начался на одном из нижних этажей, затем огонь быстро распространился по всему зданию.

Очевидцы сообщили, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.

Жильцы ранее жаловались на опасные условия проживания, сообщает Yahoo News со ссылкой на данные инициативной группы местных жителей. Так, в 2014 году они сообщили в местную пожарную охрану, что в доме только один вход, а в случае возгорания пожарным будет сложно попасть внутрь. Накануне в здании сделали ремонт.

Максим Прошкин