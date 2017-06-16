СК возбудил дело о халатности после гибели в ДТП якобы пьяного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП. Об этом сообщается на сайте СК.

«В заключении эксперта указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя. В настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями», — говорится в сообщении.

В рамках расследования дела следователи дадут правовую оценку действиям экспертов.

Ранее в пятницу Следственный комитет пообещал перепроверить данные о том, что в крови погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика было 2,7 промилле алкоголя.

«Будет проведен комплекс повторных судебных экспертиз и другие следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце апреля в городе Железнодорожном 31-летняя женщина насмерть сбила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Сразу после ДТП женщина заявила, что он был пьян. Позднее было экспертное заключение, в котором говорилось, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Вера Юрченко