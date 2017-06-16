Навальному сократили срок ареста

Московский городской суд сократил срок ареста оппозиционному политику Алексею Навальному с 30 до 25 суток. Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Таким образом Мосгорсуд изменил решение Симоновского районного суда, который арестовал политика на 30 суток.

Политику вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения митинга).

Суд учел наличие у Навального двух детей.

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Ранее Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Навальному вменяют сразу две статьи: неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия.

12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика. Вечером 11 июня Навальный объявил, что в Москве акция переносится с согласованного с властями проспекта Сахарова на Тверскую улицу, где должны пройти народные гуляния в честь официального праздника День России.