Увеличение числа работающих женщин на 25% принесет ВВП 5,8 трлн долларов

Международная организация труда (МОТ) подсчитала, что если сократить на 25% разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин, это принесет мировой экономике дополнительные 5,8 трлн долларов к 2025 году. Доклад называется «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции в области занятости женщин».

По подсчетам экспертов, в мире работает 50% женщин, а цифра работающего мужского населения составляет 76%. Авторы доклада настаивают, чем больше будет работающих женщин, тем больше будут дополнительные налоговые поступления, примерно полтора трлн долларов.

Исследователи также выяснили, что уровень занятости женщин выше в развивающихся странах, так как там выше уровень бедности населения. Разница составляет примерно 20%.

Эксперты отмечают, что минимальный уровень работающих женщин наблюдается в арабских странах (21,2%), а максимальный — в странах Африки к югу от Сахары (64,6%).

В России уровень занятости женщин, согласно данным Роструда, составляет 77%.

Международная организация труда (МОТ) — учреждение ООН, которое занимается утверждением и распространением принципов социальной справедливости.

Максим Прошкин