Генпрокуратура начала проверку поступившей во время «прямой линии» с Путиным информации

Генпрокуратура России начала проверки на основании поступившей в ходе «прямой линии» с президентом информации о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о сведениях, озвученных жителями Приморского края, Иркутской и Московской областей.

Так, от жителей Находки поступили сведения о загрязнении в городе атмосферного воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля. В Иркутской области президенту пожаловались на ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир возле озера Байкал. Жители Московской области рассказали Владимиру Путину о размещении мусорных отходов неподалеку от жилых кварталов Балашихи.

«В этой связи по поручению первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской, Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства», — говорится в сообщении.

После «прямой линии» с президентом во многих регионах России последовала реакция ведомств и чиновников в связи с информацией, озвученной гражданами страны.

В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев поехал на мусорную свалку в Балашихе и пообещал ее закрыть к 2019 году после строительства мусоперерабатывающего завода. В Мурманской области Следственный комитет возбудил дело о халатности в отношении медработников из-за поздней диагностики рака у 24-летней Дарьи Стариковой. Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения.

Вера Юрченко