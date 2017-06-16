Новая газета

Латвия запретила использовать в цирке диких животных

Общество

В Латвии запретили использовать в цирковых представлениях диких животных, в том числе родившихся в неволе. Соответствующие поправки в законе о защите животных утвердил латвийский парламент, сообщает балтийское интерент-издание Delfi.

Таким образом Сейм не поддержал предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

С инициативой запретить использование в цирковых представлениях диких животных в 2015 году выступила Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

Издание отмечает, что использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах.

Андрей Дубровский

Теги:
цирк, животные, латвия

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