Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

В Германии умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль в возрасте 87 лет, сообщает Bild.

Информацию о смерти политика подтвердили в партии Христианско-демократический союз (ХДС).

По информации издания, экс-канцлер скончался в своем доме в Людвигсхафене.

Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене в семье банковского служащего. В 16 лет он стал членом Христианско-демократический союз (ХДС), а в 1959 году был избран депутатом от этой организации. В 1982 году Коль становится главой правительства ФРГ. Под руководством политика произошел объединение Германии. После ухода из политики экс-канцлер все реже появлялся на публике.

В 2008 году Коль попал в больницу после падения. Он получил травму головы, после этого политик оказался прикованным к инвалидному креслу.

Максим Прошкин