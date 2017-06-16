В понедельник, 19 июня, Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор бывшему директору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в хищении имущества общества стоимостью более 500 млн рублей. Дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимый заключил досудебное соглашение, в рамках которого полностью признал вину и частично погасил ущерб, который в результате составил около 300 млн рублей.

Уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ) было возбуждено СУ по ЦАО по Москве в конце июня прошлого года на основании материалов проверки ГУЭБиПК МВД. Почти сразу Сергей Федотов был задержан и помещен в СИЗО «Матросская тишина». По версии следствия, в апреле 2012 года Федотов совместно с неустановленными лицами ввел в заблуждение членов авторского совета РАО, внеся в повестку собрания вопрос о создании ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) и передаче на его баланс имущества четырех помещений в центре Москвы. Спустя год в течение одного дня объекты недвижимости оказались выведены по фиктивным договорам.

В августе 2016 года Федотов заключил с прокуратурой ЦАО по Москве досудебное соглашение, в рамках которого признал вину и согласился изобличить лиц, причастных к совершению этого и других преступлений. Своими соучастниками директор РАО назвал заместителя руководителя Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Александра Сухотина, занимавшего пост главы контрольно-ревизионной комиссии СЭК, а также президента ВОИС и директора Российского союза правообладателей (РСП) Андрея Кричевского.

Федотов в частности пояснил, что с предложением о выводе активов из РАО к нему обратился Кричевский, а техническую работу по переоформлению собственности СЭК выполнял Сухотин. Само отчуждение зданий РАО Федотов объяснил необходимостью погашения долгов перед банками, в которых он, Кричевский и Федотов реализовывали «кредитно-депозитную схему». Схема, по словам экс-директора, работала так: Кричевский договаривался с руководством банков о размещении на депозитах средств РАО, ВОИС и РСП в обмен на получение фиктивных кредитов.

«Организацией работы фирм, которые получали так называемые беспроцентные кредиты, занимался Сухотин, а общее руководство осуществлял Кричевский», — пояснял Федотов.

В схеме были задействованы Мострансбанк, банки «Транспортный» и «Интеркоммерц», а также Региональный банк развития (РБР). В 2015 году приказом Центробанка у этих кредитных учреждений были отозваны лицензии, а в ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) установило, что средства РАО, ВОИС и РСП выводились из Мострансбанка и оседали в РБР, где и обналичивались. Мострансбанк и РБР, судя по всему, были не чужими руководству обществ по управлению правами.

Так совладельцем Мострансбанка в период 2014-2015 были структуры Сухотина (а зампредом правления, курирующим рассчетно-кассовое обслуживание, была подчиненная Кричевского Екатерина Андриянкина). В совет директоров же РБР входил продюсер Максим Дмитриев, сменивший на посту директора РАО Сергея Федотова после его ареста.

После откровений Федотова дело было изъято из производства СУ УВД по ЦАО и передано для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Москве. В конце мая старший следователь Владимир Меньшов, в чьем производстве находилось дело, завершил расследование. Единственным лицом, привлеченным к ответственности, оказался Сергей Федотов — Андрей Кричевский и Александр Сухотин следователем не были допрошены даже в качестве свидетелей.

Кроме того, следователь не стал выделять в отдельное производство материалы в отношении неустановленных лиц.

Таким образом, показания Федотова о причастности Кричевского и Сухотина проверены не будут.