Семья жителя села Кенхи Джалалдинова попросили Путина помочь ему вернуться в Чечню

Семья уроженца чеченского села Кенхи Рамазана Джалалдинова, который пожаловался на работу местных властей, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вернуться ему домой, передает «Кавказский узел».

Видеообращение было опубликовано «ВКонтакте» на странице Джалалдинова перед «Прямой линией» с президентом.

В разговоре с «Кавказским узлом» Джалалдинов рассказал, что для него видеобращение семьи стало неожиданностью. «И обрадовался этому очень. Очень жаль, что их обращение пока остается без ответа. Может, все-таки Владимир Путин, если не мне, то этим девочкам как-нибудь ответит. Ведь он как глава государства обязан ответить гражданину, когда тот просит помощи. Если я виновен, пусть меня накажут по закону. Но почему я должен прятаться?» — рассказал он.

Напомним, в апреле прошлого года Рамазан Джалалдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на коррупцию в республике. Он рассказал, что местные чиновники отобрали у жителей компенсации за разрушенные дома.

После того, как история получила огласку, Джалалдинов уехал в Махачкалу. Вскоре Кадыров со своими подчиненными посетил деревню и местные жители в разговоре с ним подтвердили слова о коррупции. Через несколько дней дом Джалалдинова сожгли, а его семью депортировали из республики. Позднее Джалалдинов записал другое видео, в котором извинился за свои слова. В ответ Кадыров сказал, что Джалалдинов может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу».

В ноябре родственники Джалалдинова сообщили, что он пропал и просил его не искать.