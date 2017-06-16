Березкин закрыл сделку по покупке РБК

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил покупку 65% акций РБК, а также долговых обязательств холдинга, сообщает РБК.

Сумма сделки не раскрывается. Не сообщается также, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе «Онэксим». По разным оценкам, долг составляет более 200 млн долларов.

«Мы рады приветствовать команду Холдинга РБК в нашей Группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиа-холдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», — сказал Березкин.

Ранее в пятницу «Дождь» со ссылкой на три источника сообщил, что группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала медиахолдинг РБК основателю и владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

Напомним, в начале июня Березкин в разговоре с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что сделка по покупке РБК почти завершена. «Ничего принципиального (в сделке — ред.) не осталось», — пояснил он. Березкину также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro.