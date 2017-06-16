Собянин: на программу реновации в Москве на 15 лет уйдет три трлн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что программа реновации за 15 лет может стоить городу около трех трлн рублей.

По его словам, большая часть денег пойдет на строительства жилья.

Собянин также добавил, что городские власти получили более 500 заявлений с просьбой включить другие дома в проект программы реновации.

«У нас уже сегодня более 500 заявлений, 500 домов, которые прислали какие-то документы, требуют (включить в программу). Активно проходят еще собрания, собираются люди, обсуждают», — сказал Собянин (цитата по Интерфаксу).

Ранее в пятницу стало известно, что в Москве жители 452 домов проголосовали против участия в программе роновации. В голосовании приняли участие 4546 домов.

Накануне Собянин пообещал лично контролировать выполнение программы реновации. С этим заявлением Собянин выступил после ответа президента России Владимира Путина во время «Прямой линии».

Напомним, 14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. Первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля. Позже был опубликован предварительный список домов под снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий. Окончательный список будет сформирован после того, как жители этих домов проголосуют за снос (для этого необходимы две трети голосов собственников квартир).