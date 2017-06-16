Трамп отменил достигнутые при Обаме соглашения с Кубой

Президент США Дональд Трамп отменил «односторонние» соглашения с Кубой, которые были достигнутые при экс-президенте США Бараке Обаме, передает Reuters.

По его словам, эмбарго будет сохранено, туризм из США на Кубу будет запрещен, однако круизы американских компаний будут заходить на Кубу. При этом посольство США на Кубе продолжит работу.

«Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будет освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей», — сказал Трамп.

Он понадеялся, что США и Куба заключат более продуктивное соглашение.

В феврале Дональд Трамп заявил, что го администрация занимается «полноценным пересмотром всей политики США в отношении к Кубе». Особое внимание, по словам спикера администрации президента, уделяется области прав человека.

В июле 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году — после первых за более чем 50 лет полноценных переговоров президента США Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро на саммите Америк в Панаме в апреле 2015 года.