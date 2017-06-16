«ВКонтакте» закрыла офис в Киеве

Социальная сеть «ВКонтакте» закрыла свой офис в Киеве из-за санкций, передает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря офиса «ВКонтакте» на Украине Влада Леготкина.

«Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», — сказал Леготкин.

Напомним, издание Vc.ru сообщило, что компания закроет украинский офис в конце мая. Сообщалось, что некоторых сотрудников, ​связанных с рекламой, могут перевести в офис в Москве.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Согласно его указу, на территории Украины должны быть заблокированы «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК.

В тот же день Порошенко пообещал закрыть свои официальные аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». При этом свое обещание он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».