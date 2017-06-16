Новая газета

Источник: число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 70 человек

Общество

Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме «Гренфелл Тауэр» на западе Лондона стали 70 человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Правительство Великобритании пообещало выделить пострадавшим 5 млн фунтов стерлингов (6,39 млн долларов). Деньги пойдут на новое жилье и другие расходы. 

Сообщалось, что в районе Кенсингтон начались беспорядки, на улицы вышли люди, недовольные ходом расследования причин пожара. Они прорвались в управу района и потребовали информацию о жертвах.

Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 30 человек. В больнице остается 24 человека, 12 человек до сих пор находятся в реанимации.

Возгорание в жилом доме произошло 14 июня. По данным британских СМИ, пожар начался на одном из нижних этажей, затем огонь быстро распространился по всему зданию. Очевидцы сообщили, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.

Теги:
великобритания, пожары, лондон

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