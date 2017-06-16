Источник: число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 70 человек

Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме «Гренфелл Тауэр» на западе Лондона стали 70 человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Правительство Великобритании пообещало выделить пострадавшим 5 млн фунтов стерлингов (6,39 млн долларов). Деньги пойдут на новое жилье и другие расходы.

Сообщалось, что в районе Кенсингтон начались беспорядки, на улицы вышли люди, недовольные ходом расследования причин пожара. Они прорвались в управу района и потребовали информацию о жертвах.

"Who's going to help us?" - local resident at the #GrenfellTower fire protest is desperate for answers and aid pic.twitter.com/DOKzStp7sm — Sky News (@SkyNews) June 16, 2017

Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 30 человек. В больнице остается 24 человека, 12 человек до сих пор находятся в реанимации.

Возгорание в жилом доме произошло 14 июня. По данным британских СМИ, пожар начался на одном из нижних этажей, затем огонь быстро распространился по всему зданию. Очевидцы сообщили, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.