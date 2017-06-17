Новая газета

Стала известна причина смерти сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах» Кэрри Фишер

Культура

Американская актриса Кэрри Фишер, известная ролью принцессы Леи из «Звездных войн», умерла от апноэ во сне (прекращение дыхания во время сна более чем на 10 секунд — ред.) и «других неустановленных факторов». Об этом говорится в отчете офиса судмедэксперта округ Лос-Анджелес, пишет газета Los Angeles Times.

По данным NBC, среди других факторов, способствовавших смерти Фишер, назвали накопление жировой ткани в стенках артерий.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря в возрасте 60 лет. Причиной смерти тогда называли сердечный приступ, перенесенный актрисой накануне на борту самолета.

Фишер снялась в трех эпизодах «Звездных войн» Джорджа Лукаса: «Эпизод IV: Новая надежда»» (1977), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980) и «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983). В 2015 году она также появилась в продолжении саги, «Эпизоде VII: Пробуждение силы».

Вера Юрченко

Теги:
сша, кино

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera