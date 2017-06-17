Стала известна причина смерти сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах» Кэрри Фишер

Американская актриса Кэрри Фишер, известная ролью принцессы Леи из «Звездных войн», умерла от апноэ во сне (прекращение дыхания во время сна более чем на 10 секунд — ред.) и «других неустановленных факторов». Об этом говорится в отчете офиса судмедэксперта округ Лос-Анджелес, пишет газета Los Angeles Times.

По данным NBC, среди других факторов, способствовавших смерти Фишер, назвали накопление жировой ткани в стенках артерий.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря в возрасте 60 лет. Причиной смерти тогда называли сердечный приступ, перенесенный актрисой накануне на борту самолета.

Фишер снялась в трех эпизодах «Звездных войн» Джорджа Лукаса: «Эпизод IV: Новая надежда»» (1977), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980) и «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983). В 2015 году она также появилась в продолжении саги, «Эпизоде VII: Пробуждение силы».

Вера Юрченко